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كان بحوزته 7 أسلحة.. ضبط مواطن في مكة أطلق أعيرة نارية في الهواء

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الرياض - محمد عبدالله - أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، الأربعاء، القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر، نشر مقاطع فيديو على أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي وهو يطلق أعيرة نارية في الهواء معرضا حياة الآخرين للخطر.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، إن الجهات الأمنية بمحافظة الطائف قبضت على مواطن في العقد الرابع من العمر، نشر مقاطع فيديو على أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي وهو يطلق أعيرة نارية في الهواء معرضا حياة الآخرين للخطر.

وأكد متحدث شرطة مكة، أنه ضبط بحوزة المتهم 7 أسلحة نارية متعددة و514 ذخيرة حية ومواد مخدرة، مشيرًا إلى أنه جرى إيقافه واتخاذ بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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