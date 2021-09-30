وزير النقل: بناء جسور مع المجتمع الدولي لحماية البيئة البحرية

الرياض - محمد عبدالله - قال وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، إن السعودية تعمل على بناء جسور مع المجتمع الدولي والمنظمة البحرية الدولية؛ لحماية البيئة البحرية.

وأضاف الوزير، خلال لقائه قناة العربية، إن المملكة من الدول الكبيرة في الأنشطة البحرية، كما أن عدد السفن حاملة العلم السعودي يعد الأكبر، فضلًا عن أن 13% من حركة التجار الدولية تمر بشواطئ المملكة ذات الدور الرائد في مجال البيئة الحرية.

وتتضمن استمرار تعزيز التنوع الاقتصادي ودعم التنمية المستدامة، من خلال مشروعات وطنية كبرى ومبادرات نوعية تستهدف تعزيز نمو القطاع وتعظيم اقتصاديات النقل والخدمات اللوجستية، وتوظيف الممكنات كافة؛ التي تشمل التكامل الحكومي وتطبيق التحول الرقمي واعتماد مجموعة من الإجراءات لتطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية عبر منهجيات حديثة وسياسات قادرة على تعزيز القدرة التنافسية.

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