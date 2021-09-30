سرقة حساب مستفيد في «أبشر».. والمنصة تتفاعل

الرياض - محمد عبدالله - تفاعلت منصة أبشر مع بلاغ وردها من أحد المستفيدين بشأن سرقة حسابه من على المنصة.

وقالت المنصة – عبر تويتر – إنَّ المستفيد في تلك الحالة يمكنه التواصل معها عبر الرسائل الخاصة؛ لتزويدها برقم الهوية ورقم الجوال المسجل لإفادته.

جاء ذلك ردًا على تساؤل ورد للمنصة من أحد المستفيدين قال فيه: سرق حسابي في أبشر لمدة عشر ساعات تقريبًا والآن استرددته. كيف أعرف ماذا فعل المخترق خلال هذه الفترة؟

وتقدم منصة «أبشر» كل الخدمات في وزارة الداخلية، للمواطنين والمقيمين، بشكل سريع ومن دون حاجة إلى الذهاب إلى مراكز الخدمات؛ وذلك بما يضمن اختصار أوقات المستفيدين وجهدهم وتقديم الخدمات وفق أرقى المعايير المطلوبة. ويستفيد من خدمات المنصة المواطنون والمقيمون المسجلون والمفعلون ببوابة أبشر ممن لديهم عمالة منزلية.

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