«الصحة» تنشر دليل الشائعات في زمن جائحة كورونا

الرياض - محمد عبدالله - نشرت وزارة الصحة، دليل "الشائعات في زمن الجائحة"، والذي يوثق للرحلة التاريخية في نظرية المؤامرة والأوبئة وأهم الشائعات حولها.

وقالت في تغريدة، عبر حساب عش بصحة، من حق الجميع الحصول على المعلومات الموثوقة والانتفاع بها".

وعادة ما تحذر وزارة الصحة من الانسياق وراء الشائعات لاسيما في حالة انتشار الأوبئة ومنها وباء كورونا الذي يجتاح العالم ورغم ذلك تنتشر الشائعات بشأنه وبشأن اللقاحات المضادة للفيروس.

وبينت وزارة الصحة، أنه يمكن الاطلاع على الدليل بعنوان "الشائعات في زمن الجائحة" وتحميله من خلال الرابط أدناه:

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