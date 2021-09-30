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«الصحة» تنشر دليل الشائعات في زمن جائحة كورونا

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الرياض - محمد عبدالله - نشرت وزارة الصحة، دليل "الشائعات في زمن الجائحة"، والذي يوثق للرحلة التاريخية في نظرية المؤامرة والأوبئة وأهم الشائعات حولها.

وقالت في تغريدة، عبر حساب عش بصحة، من حق الجميع الحصول على المعلومات الموثوقة والانتفاع بها".

وعادة ما تحذر وزارة الصحة من الانسياق وراء الشائعات لاسيما في حالة انتشار الأوبئة ومنها وباء الذي يجتاح العالم ورغم ذلك تنتشر الشائعات بشأنه وبشأن اللقاحات المضادة للفيروس.

وبينت وزارة الصحة، أنه يمكن الاطلاع على الدليل بعنوان "الشائعات في زمن الجائحة" وتحميله من خلال الرابط أدناه:

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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