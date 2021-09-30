شكرا لقرائتكم خبر عن «سفير الحياة» يدرب الشباب على الإسعافات الأولية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بمناسبة اليوم العالمي للإسعافات الأولية، انطلق مؤخرا البرنامج التدريبي «سفير الحياة للإسعافات الأولية» الذي تنظمه إدارة الأسر الكافلة وإدارة الإشراف على الفروع الإيوائية بالمنطقة الشرقية بالتعاون مع فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية، وذلك تحت رعاية مساعد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية لقطاع التنمية، ابتسام بنت عبدالله الحميزي.

ويتضمن البرنامج جانبا نظريا وآخر عمليا تطبيقيا، بهدف تدريب منسوبي ومنسوبات الإدارتين وإكسابهم مهارات الإسعافات الأولية التي تهدف إلى إنقاذ حياة إنسان شارف على فقدها خلال ثوان معدودة.