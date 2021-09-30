شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء وهمي بـ»الحماية الأسرية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت وحدة الحماية الأسرية بالأحساء التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مؤخرا، خطة إخلاء وهمية، تطبيقا لقواعد الأمن والسلامة في المنشآت الحكومية والخاصة، وقالت مدير الوحدة أمل المسلم: تهدف خطة الإخلاء إلى تدريب الكادر والمستضافين على السرعة والسلامة في حال حدوث حريق، وأشرف قسم الأمن والسلامة «إيمان العبود ومحمد الشهاب» على سير الخطة، التي تكللت بالنجاح، وتم إخلاء المبنى في مدة لا تتجاوز الدقيقة الواحدة لأكثر من 50 شخصا من الكادر الوظيفي والمستضافات والمراجعين، ويجري تنفيذ الخطة بشكل دوري حرصا على تدريب وتأهيل الجميع لمثل هذه الظروف الطارئة.