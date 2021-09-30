شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة لتطوير بيئة العمل بـ«التأهيل الشامل» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن مدير إدارة الإشراف على الفروع الإيوائية بالمنطقة الشرقية، فهد بن راشد بن علي العميرة، مبادرة «وطن أخضر» التي نظمها مركز التأهيل الشامل للإناث بالدمام، بحضور وإشراف مدير المركز عائشة بنت علي المزيد.

وتهدف المبادرة إلى الإسهام في تطوير وتحسين بيئة العمل، وتنسيق المساحات الداخلية في المركز والفروع المشاركة من مركز التأهيل الشامل للذكور بالدمام، ودار الرعاية الاجتماعية بالدمام، وإدارة الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة بالدمام.

وقالت قائدتا المبادرة سلمى الغانم ومنال القطان، إن الفعالية تواكب المبادرات الوطنية الكبرى التي تهدف لجعل الوطن برمته يكتسي خضارا.