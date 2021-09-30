شكرا لقرائتكم خبر عن تجسيد معالم الوطن في «جداريات» بحديقة الطرف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عرضت جمعية الطرف الخيرية للخدمات الاجتماعية بمدينة الطرف لوحة جدارية احتفاء بالوطن وتجسيدا لمعالمه، بالشراكة مع إدارة الشراكة والمسؤولية الاجتماعية بأمانة الأحساء، وبالتعاون مع فريق «لنا إبداع»، وذلك ضمن مجموعة من الفعاليات التي أقيمت بحضور رئيس الجمعية فهد أحمد العكروش، وعدد كبير من المسؤولين.

ورسمت اللوحات على جدار مبنى أحد الميادين بجوار حديقة الطرف العامة، رسمتها أنامل فنانين نسائية ورجالية بإشراف ومتابعة من رئيس الفريق عبدالعزيز الصحيح، وما زاد جمال الفعالية الحضور الكبير للأسر والأطفال مع مراعاة الإجراءات الاحترازية، من خلال وجود المعقمات والكمامات بتنظيم من متطوعي لجنة فزعة التابعة للجمعية، وتخلل هذه الفعاليات عرض بعض الصور القديمة عن الأحساء، وبعض اللوحات للفن التشكيلي بإشراف ياسر الشايب، وتم إشراك الحاضرين في هذه الفعالية من الأطفال بالكتابة عن مشاعرهم تجاه الوطن، فيما تم توزيع الهدايا على كل من حضر الفعالية.

وقال حمد النجم المنسق العام للفعاليات: تأتي هذه الفعالية ضمن الشراكة المجتمعية مع أمانة الأحساء ممثلة بإدارة الشراكة الاجتماعية، وسميناها «جادة الفنون»، وهي عبارة عن رسم لوحة جدارية شارك في رسمها عدد من الفنانين التشكيليين المعروفين بقيادة فريق «لنا إبداع».