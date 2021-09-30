شكرا لقرائتكم خبر عن 11 مركزا يعنى بالطلبة ذوي الإعاقة من السعوديين في الأردن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف السديري، اهتمام ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- بالفئة العزيزة علينا من ذوي الإعاقة، سواء من أبناء المملكة أو غيرهم، في كل أنحاء الدول.

الإنسانية السعودية

وأضاف السديري خلال الحفل الذي أقامته الملحقية الثقافية في مركز نازك الحريري، بحضور العديد من الشخصيات الرسمية وأولياء أمور الطلبة، أن الاحتفال الذي أقامته الملحقية بحضور ذوي الإعاقة ما هو إلا تعبير بسيط وإثبات للإنسانية السعودية المتمثلة في القيادة الرشيدة، التي تولي اهتماما ودعما كبيرين بهذه الفئة، من خلال 11 مركزا يعنى بالطلبة ذوي الإعاقة من السعوديين في الأردن على نفقة المملكة.

تنمية القدرات

وأكد الملحق الثقافي د. عيسى الرميح في كلمته خلال الحفل، اهتمام المملكة بأبنائها المبتعثين، خاصة الطلبة ذوي الإعاقة، من أجل تنمية قدراتهم ودمجهم بشكل أساسي في كل نواحي الحياة، لافتا إلى الجهود التي يقدمها شركاء النجاح من أكاديميات ومراكز ومدارس من رعاية وتعليم وتأهيل وتدريب، وثمن دور أولياء أمور الطلبة من الآباء والأمهات على دورهم الفاعل وجهودهم ومتابعتهم المستمرة لأبنائهم.

فعاليات متنوعةوشهد الحفل العديد من الفعاليات، بدأت بتقديم الطالب فراس الحربي من المدرسة النموذجية، آيات من الذكر الحكيم، تلاها الطالب خالد المطيري من مركز أطلس الشرق، وفقرة السلام الملكي السعودي والأردني قدمها طلبة من المركز الدولي، وعرض مرئي لقصة نجاح الطالب محمد الشمري من المركز الاستشاري للتوحد، وشيلة للطالب فهد الشريف من مركز أطلس الشرق، فيما قدم طلبة مركز نازك الحريري وصلة غنائية وقصيدة شعرية للطالب نايف الحربي من المركز العربي للتربية الخاصة، وفقرة دبكة قدمها طلبة المدرسة العربية للتربية الخاصة.

وفي الختام، تم عرض فيديو قصة نجاح للطالبين صالح الناصر ومحمد السويح.

معرض حيوتجول الحضور في المعرض الحي للأعمال اليدوية للطلبة من ذوي الإعاقة، الذي تضمن العديد من الأشغال اليدوية والأعمال المهنية من رسم وخزف ونسيج ونول وطباعة على الكمبيوتر.