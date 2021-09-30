شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ وحاضر ومستقبل المملكة في جناح «إكسبو 2020» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال المفوض العام لجناح المملكة المشارك في معرض «إكسبو 2020 دبي» م. حسين حنبظاظة: إن الجناح سيشارك زواره قصة المملكة بتاريخها العريق وحاضرها المزدهر ومستقبلها الواعد، وذلك عبر رحلة إبداعية بأحدث التقنيات.

وأفاد بأن تصميم هيكل الجناح الخارجي يجسد طموحات المملكة وتطلعها إلى الانطلاق نحو المستقبل مستندةً على جذورها الراسخة.

وأشار إلى أن المملكة تمتلك تنوعاً ثقافياً وطبيعياً من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، وهذا التنوع سعى الجناح لنقله إلى العالم أجمع عبر تقنيات إبداعية متقدمة.

وتابع إن الجناح يستقبل زواره ابتداءً من الأول من أكتوبر 2021م بطاقم من شباب وفتيات المملكة يتحدثون ثلاث عشرة لغة لخدمة وإرشاد الزوار وفق قيم الضيافة السعودية العريقة، وإطلاعهم على محتوى الجناح وركائزه وأهدافه وأقسامه.

ولفت إلى أن المملكة في الوقت الحالي تشهد تطوراً ونهضة تنموية في جميع الأصعدة، وهذا ما ركز عليه الجناح من خلال أربعة محاور، وهي الطبيعة المتنوعة في المملكة، وواقع المجتمع السعودي الحيوي، والتراث العريق، والفرص الاستثمارية في المملكة.