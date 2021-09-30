شكرا لقرائتكم خبر عن من حي الطريف التاريخي بالدرعية.. هيئة التراث تطلق إستراتيجيتها الشاملة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت هيئة التراث، أمس، إستراتيجيتها لتطوير قطاع التراث في المملكة، وذلك في حفل أقيم في حي الطريف بالدرعية، برعاية صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة التراث، وبحضور الرئيس التنفيذي لهيئة التراث د. جاسر الحربش، إلى جانب جمع من الإعلاميين والمثقفين والخبراء في مجالات التراث.

وأكد د. الحربش أن العمل جرى وفق إطار المنظمة الوطنية عند بناء مشاريع ومبادرات الإستراتيجية وعلى رأس مستهدفات رؤية المملكة 2030، مبينًا أن إستراتيجية هيئة التراث تحقق الأهداف الرئيسية الثلاثة للإستراتيجية الوطنية للثقافة «الثقافة كنمط حياة، والثقافة من أجل النمو الاقتصادي، والثقافة من أجل تعزيز مكانة المملكة الدولية»، مشيراً إلى أن الإستراتيجية ارتكزت على 8 ركائز، وعملت الهيئة في بناء الإستراتيجية مع شركائها في القطاعات الثلاثة «العام، الخاص، غير الربحي» مثمناً جهود الشركاء.