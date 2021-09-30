شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق الدراسة البحثية لمكتب منسق الأمم المتحدة بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رعى نائب وزير الخارجية م. وليد الخريجي، نيابة عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، حفل إطلاق الدراسة البحثية التي أجراها مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في المملكة العربية السعودية والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، حول «دور الأوقاف في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية المملكة 2030»، وذلك بحضور المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في المملكة نتالي فوستر.

حضر الحفل محافظ الهيئة العامة للأوقاف عماد الخراشي، ونائب المحافظ للمصارف والبرامج التنموية في الهيئة العامة للأوقاف عبدالرحمن العقيل، ومدير إدارة الأمم المتحدة بوزارة الخارجية فيصل البيشي، والرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص أيمن سجيني، ومدير فعالية التنمية الإسلامية لتنمية القطاع الخاص د. محمد اليامي.