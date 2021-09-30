شكرا لقرائتكم خبر عن الرويلي يبحث التعاون العسكري مع قائد أكاديمية الأركان العامة الروسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، أمس، قائد أكاديمية الأركان العامة الروسي الفريق الأول الركن زارود نتيسكي فلاديمير. وجرى خلال الاستقبال مناقشة العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى بحث التعاون العسكري الثنائي بين البلدين. ‎حضر الاستقبال رئيس هيئة استخبارات وأمن القوات المسلحة ورئيس هيئة التخطيط الإستراتيجي وقائد كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة، فيما حضره من الجانب الروسي الوفد المرافق لقائد أكاديمية الأركان العامة الروسي.