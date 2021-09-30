شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين مدرسة جديدة للطلاب النازحين بمأرب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والمنظمة الدولية للهجرة في محافظة مأرب مدرسة الجيل، بمنطقة الجفينة التي تعد إحدى أكبر مناطق النزوح في اليمن.

وقد هُيئت المدرسة التي شُيدت خلال عام واحد، لاستقبال أكثر من 2.500 من الطلاب المتضررين، بما في ذلك سكان الجفينة وسكان الجزء الغربي من مدينة مأرب؛ لتقديم التعليم للمرحلتين الابتدائية والثانوية، على فترتين صباحية ومسائية. وتبلغ مساحة المدرسة الممولة من قبل المركز 14,000 متر مربع وتتكون من 18 فصلا دراسيا بما في ذلك مختبران للكيمياء والفيزياء ومعمل كمبيوتر والعديد من المكاتب للمعلمين والإداريين، كما أنه مجهز بكافيتريا ونظام مياه وصرف صحي يعمل بكامل طاقته، إضافة إلى مساحة للعب وملعب لكرة الطائرة.