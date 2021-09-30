شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد «الشورى» تبحث التعاون مع رئيسة كرواتيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحثت مساعد رئيس مجلس الشورى د. حنان الأحمدي، مع رئيسة جمهورية كرواتيا السابقة كولينا كيتاروفيتش والوفد المرافق لها، عددا من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وتعزيز التعاون بين المجلس والبرلمان الكرواتي بما يسهم في دفع العلاقات التي تجمع البلدين الصديقين.

وأكدت مساعد رئيس مجلس الشورى، خلال اللقاء في مقر المجلس بالرياض، أمس، أهمية العلاقات التي تجمع بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كرواتيا، مشيرةً إلى حرص المملكة على تعزيز الروابط والعلاقات التي تجمعها بمختلف الدول الشقيقة الصديقة ومدِّ جسور التعاون مع جميع دول العالم.

وأشادت بالعلاقات البرلمانية التي تجمع مجلس الشورى والبرلمان الكرواتي والزيارات المتبادلة بين الجانبين، مبينةً أن هذه الزيارات كان له أثر فاعل في دفع العلاقات الثنائية في شتى المجالات وفتح آفاق أرحب للتعاون والتنسيق المشترك، خاصة على صعيد العمل والتعاون البرلماني سواءً على صعيد عمل لجان الصداقة البرلمانية في البلدين وتبادل والرأي والخبرات بينها، أو في سياق التعاون بمختلف المحافل البرلمانية الدولية.

من جانبها أعربت رئيسة جمهورية كرواتيا عن سعادتها بزيارة المملكة وزيارة مجلس الشورى، مؤكدةً عمق العلاقات بين البلدين. ونوهت بالتطورات التي حققتها المملكة من خلال رؤية 2030 على جميع المستويات، متطلعةً إلى مشاركة كرواتيا لهذه الرؤية، مؤكدةً أن المرأة السعودية حققت حضورا لافتا في مختلف المجالات.