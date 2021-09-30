شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة أول سماعة عظمية إلكترونية بمستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نجح فريق طبي من قسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة في إجراء عملية جراحية لمريضة تبلغ من العمر 13 عامًا، كانت تعاني من ضعف سمعي توصيلي بالأذن اليمنى، تكللت بالنجاح.

وتمت زراعة أول سماعة عظمية إلكترونية من نوع «OSIA»، حيث تعـد هذه السماعات الأحدث عالمياً من حيث التقنية؛ إذ تحتل المملكة المركز الثالث بزراعتها بعد الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.