الارشيف / اخبار السعوديه

زراعة أول سماعة عظمية إلكترونية بمستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة أول سماعة عظمية إلكترونية بمستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نجح فريق طبي من قسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة في إجراء عملية جراحية لمريضة تبلغ من العمر 13 عامًا، كانت تعاني من ضعف سمعي توصيلي بالأذن اليمنى، تكللت بالنجاح.

وتمت زراعة أول سماعة عظمية إلكترونية من نوع «OSIA»، حيث تعـد هذه السماعات الأحدث عالمياً من حيث التقنية؛ إذ تحتل المملكة المركز الثالث بزراعتها بعد الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا