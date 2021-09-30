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شاهد.. نقل مُجسَّم مكعب السيارات الشهير بجدة إلى موقع آخر

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محمد بن مسعود - الدمام - يُعدُّ من المعالم القديمة منذ أكثر من 35 عامًا

أظهر مقطع فيديو متداول فيديو لـنقل مجسم مكعب السيارات من موقعه الحالي بكورنيش جدة لموقع آخر، للقيام بالتجهيزات الخاصة بتهيئة مضمار سباق "حلبة جدة" استعدادًا لاستضافته سباق "فورمولا 1" نهاية العام الجاري.

ويعد مجسم مكعب السيارات أقدم المجسمات القديمة بمحافظة جدة ‏ويعده المواطنون من معالم جدة القديمة له أكثر 35 عامًا، ويتمنى أهالي جدة بوجوده بصورة مغايرة وحديثة تناسب التطور في السيارات والطرق.

لمشاهدة الفيديو: اضغط هنا

30 سبتمبر 2021 - 23 صفر 1443 01:59 AM

يُعدُّ من المعالم القديمة منذ أكثر من 35 عامًا

شاهد.. نقل مُجسَّم مكعب السيارات الشهير بجدة إلى موقع آخر
سعود الدعجاني

أظهر مقطع فيديو متداول فيديو لـنقل مجسم مكعب السيارات من موقعه الحالي بكورنيش جدة لموقع آخر، للقيام بالتجهيزات الخاصة بتهيئة مضمار سباق "حلبة جدة" استعدادًا لاستضافته سباق "فورمولا 1" نهاية العام الجاري.

ويعد مجسم مكعب السيارات أقدم المجسمات القديمة بمحافظة جدة ‏ويعده المواطنون من معالم جدة القديمة له أكثر 35 عامًا، ويتمنى أهالي جدة بوجوده بصورة مغايرة وحديثة تناسب التطور في السيارات والطرق.

لمشاهدة الفيديو: اضغط هنا

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، شاهد.. نقل مُجسَّم مكعب السيارات الشهير بجدة إلى موقع آخر ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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