، شاهد.. نقل مُجسَّم مكعب السيارات الشهير بجدة إلى موقع آخر ،

محمد بن مسعود - الدمام - يُعدُّ من المعالم القديمة منذ أكثر من 35 عامًا

أظهر مقطع فيديو متداول فيديو لـنقل مجسم مكعب السيارات من موقعه الحالي بكورنيش جدة لموقع آخر، للقيام بالتجهيزات الخاصة بتهيئة مضمار سباق "حلبة جدة" استعدادًا لاستضافته سباق "فورمولا 1" نهاية العام الجاري.

ويعد مجسم مكعب السيارات أقدم المجسمات القديمة بمحافظة جدة ‏ويعده المواطنون من معالم جدة القديمة له أكثر 35 عامًا، ويتمنى أهالي جدة بوجوده بصورة مغايرة وحديثة تناسب التطور في السيارات والطرق.

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