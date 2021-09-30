محمد بن مسعود - الدمام - جرى إيقافهم واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية وتمت إحالتهم إلى النيابة صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداوَل عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحادثة سلب، تمثلت في تعدي (3) أشخاص، يستقلون دراجة نارية، على أحد المارة بأحد أحياء مدينة الرياض، والاستيلاء على ما بحوزته من أموال ومقتنيات بالقوة تحت تهديد السلاح الأبيض، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكُّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هوياتهم، والقبض عليهم، وهم مخالفون لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية، في العقد الثاني من العمر، وجرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة.

الرياض.. القبض على 3 يمنيين سلبوا مقتنيات أحد المارة تحت تهديد السلاح وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-09-30 صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداوَل عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحادثة سلب، تمثلت في تعدي (3) أشخاص، يستقلون دراجة نارية، على أحد المارة بأحد أحياء مدينة الرياض، والاستيلاء على ما بحوزته من أموال ومقتنيات بالقوة تحت تهديد السلاح الأبيض، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكُّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هوياتهم، والقبض عليهم، وهم مخالفون لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية، في العقد الثاني من العمر، وجرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة. 30 سبتمبر 2021 - 23 صفر 1443 12:38 AM اخر تعديل 30 سبتمبر 2021 - 23 صفر 1443 12:49 AM جرى إيقافهم واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية وتمت إحالتهم إلى النيابة جرى إيقافهم واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية وتمت إحالتهم إلى النيابة صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداوَل عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحادثة سلب، تمثلت في تعدي (3) أشخاص، يستقلون دراجة نارية، على أحد المارة بأحد أحياء مدينة الرياض، والاستيلاء على ما بحوزته من أموال ومقتنيات بالقوة تحت تهديد السلاح الأبيض، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكُّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هوياتهم، والقبض عليهم، وهم مخالفون لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية، في العقد الثاني من العمر، وجرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة.

، الرياض.. القبض على 3 يمنيين سلبوا مقتنيات أحد المارة تحت تهديد السلاح ،

المصدر : الخليج 365

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