شاهد.. «الأحساء موطن التمور».. بين الاستثمار والسياحة

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الدمام - شريف احمد - • «الخليل»: المهرجان يسعى لتهيئة فرص عمل للشباب

واصل مهرجان "الأحساء موطن التمور"، تقديم برامجه المتنوعه، الهادفة إلى إيجاد فرص استثمارية لمنتجي التمور بالمحافظة، والذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية ممثلا بمكتب الوزارة بالأحساء.

وأكد مدير مكتب الوزارة بمحافظة الأحساء المهندس إبراهيم الخليل، أن المهرجان يقوم على توسعة نطاق تسويق تمور الأحــسـاء لـجـذب القوة الشرائية، ومسـاعـدة المـزارعين بالمـحـافـظـة عـلى تحـسـيـن مـنـتـج تـمـورها، وتهيئة فرص عمل للشباب من خلال البيع والشراء، استقطاب السياح للتعرف على مـحـافـظـة الأحـسـاء من خــلال البرامج والـفـعــالـيـات المصـاحـبـة تماشيا مع رؤية المملكة ٢٠٣٠.