مناقشة 7 ملفات لإنهاء معاناة أهالي مخططات ولي العهد بمكة

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فيما يتعلق بالمردم القريب من المخططات، الذي يشتكي الأهالي من روائحه وانبعاثاته، بين القويحص أنه تجري المناقشات والترتيبات مع المركز الوطني لإدارة النفايات لإنشاء مصانع لتدوير النفايات والتقليل منها، منوها إلى أنه في حال تأخر المشروع سينشأ مردم موقت للنفايات. وعن إنشاء مدارس ومستشفيات، لفت إلى أنه ستخاطب الجهات ذات العلاقة لإنشاء المدارس والمستوصفات في المخططات، مشيرا إلى أنه جرى تخصيص 50 موقعا لإنشاء بنية تحتية للخدمات العامة لخدمة سكان مخططات جنوب مكة.
وفيما يتعلق بنقل بلدية جنوب مكة إلى مخططات الجنوب، ذكر الأمين أنه كان حريصا على فصل بلدية الشوقية عن جنوب مكة وستنقل البلدية الفرعية قريبا إلى مخططات ولي العهد ولو بمبنى مستأجر بشكل موقت. وعن شبكات الاتصالات أكد، أنه ستوجه الاتصالات لإنشاء أبراج في المخططات، مبينا أنه وقعت اتفاقيات معهم قبل شهر. ولفت أمين العاصمة المقدسة إلى أن مشروع درء مخاطر السيول يسير وفق الخطط المعدة له، إضافة إلى أعمال السفلتة والإنارة في مخططات ولي العهد.
ملفات ناقشها اللقاء:
- مردم النفايات
- السفلتة والإنارة
- إنشاء مبان خدمية
- أبراج الاتصالات
- الاستثمارات البلدية
- نقل بلدية جنوب مكة
- تشجير المخططات
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