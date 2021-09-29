شكرا لقرائتكم خبر مناقشة 7 ملفات لإنهاء معاناة أهالي مخططات ولي العهد بمكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين نظم المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة لقاء جمع أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص، بسكان مخططات ولي العهد الواقعة جنوب مكة المكرمة أمس الأول، في مبنى الأمانة، نوقشت 7 ملفات عالقة، يشتكي منها سكان المخططات ترتبت عليها معاناتهم لفترات زمنية طويلة، منها مردم النفايات المتاخم للمخططات، واستكمال الخدمات البلدية من أعمال سفلتة وإنارة، إضافة إلى غياب شبكات الاتصالات، في المقابل وعد أمين العاصمة المقدسة الأهالي بالعمل على هذه الملفات وإنهائها.

فيما يتعلق بالمردم القريب من المخططات، الذي يشتكي الأهالي من روائحه وانبعاثاته، بين القويحص أنه تجري المناقشات والترتيبات مع المركز الوطني لإدارة النفايات لإنشاء مصانع لتدوير النفايات والتقليل منها، منوها إلى أنه في حال تأخر المشروع سينشأ مردم موقت للنفايات. وعن إنشاء مدارس ومستشفيات، لفت إلى أنه ستخاطب الجهات ذات العلاقة لإنشاء المدارس والمستوصفات في المخططات، مشيرا إلى أنه جرى تخصيص 50 موقعا لإنشاء بنية تحتية للخدمات العامة لخدمة سكان مخططات جنوب مكة.

وفيما يتعلق بنقل بلدية جنوب مكة إلى مخططات الجنوب، ذكر الأمين أنه كان حريصا على فصل بلدية الشوقية عن جنوب مكة وستنقل البلدية الفرعية قريبا إلى مخططات ولي العهد ولو بمبنى مستأجر بشكل موقت. وعن شبكات الاتصالات أكد، أنه ستوجه الاتصالات لإنشاء أبراج في المخططات، مبينا أنه وقعت اتفاقيات معهم قبل شهر. ولفت أمين العاصمة المقدسة إلى أن مشروع درء مخاطر السيول يسير وفق الخطط المعدة له، إضافة إلى أعمال السفلتة والإنارة في مخططات ولي العهد.

ملفات ناقشها اللقاء:

