شكرا لقرائتكم خبر تسجيل 55 إصابة بكورونا وشفاء 46 حالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وفي نفس السياق أعلنت «الصحة» إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة ، تضمنت تسجيل 55 حالة مؤكدة، وتعافي 46 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 224حالة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي الإصابات في المملكة بلغ 547090 حالة، وعدد حالات التعافي 536125 حالة، فيما تم تسجيل عدد 4 حالات وفاة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 8713 حالة.
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).
- إجمالي الإصابات 54,7090 حالة
- حالات التعافي 536,125 حالة
- إجمالي الوفيات 8713 حالة
- الحالات الحرجة 224 حالة
- إصابة جديدة 55 حالة
- حالات تعاف جديدة 46 حالة
- وفيات جديدة 4 حالات
كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل 55 إصابة بكورونا وشفاء 46 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.