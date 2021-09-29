شكرا لقرائتكم خبر تسجيل 55 إصابة بكورونا وشفاء 46 حالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شددت وزارة الصحة على أهمية أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا والاستعجال بها، كونها السبيل الوحيد لمواجهة المتحورات، ورفع مستوى المناعة وتنشيطها بعد الجرعة الأولى.

وفي نفس السياق أعلنت «الصحة» إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة ، تضمنت تسجيل 55 حالة مؤكدة، وتعافي 46 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 224حالة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي الإصابات في المملكة بلغ 547090 حالة، وعدد حالات التعافي 536125 حالة، فيما تم تسجيل عدد 4 حالات وفاة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 8713 حالة.

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