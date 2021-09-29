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تأسيس أول جمعية مهنية للناشرين بالمملكة

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- بواسطة أيمن الوشواش - صدر قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي المهندس أحمد الراجحي بالموافقة على تأسيس جمعية النشر، بمجلس إدارة يرأسه عبدالكريم العقيل، وعضوية كل من فاطمة الحسين، وخالد العتيق، وعبدالله الغبين، ومحمد المشوح، والمهندس محمد الغصنة، والدكتورة أروى الخميس، ومعجب الشمري، ومسفر السبيعي، ومحمد الفريح، وعبدالمجيد المسفر.

ويمثل تأسيس الجمعية جانبا من مخرجات استراتيجية وزارة الثقافة للقطاع غير الربحي التي اعتمدها الأمير بدر بن فرحان مؤخرا، والتي تستهدف بناء منظومة متنوعة من المنظمات غير الربحية في مختلف القطاعات الثقافية وفي عموم مناطق المملكة، وتشمل تكوين ست عشرة جمعية مهنية في ثلاثة عشر قطاعا ثقافيا.

من جانبه أكد العقيل أن الجمعية ستفتح أبوابها للناشرين والموزعين للكتب بصيغ نشرها المختلفة، وستكون مظلة للمهتمين بتطوير صناعة النشر، آملا أن تشكل إضافة نوعية للقطاع وتمثل مجتمعه الأهلي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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