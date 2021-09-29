تأسيس أول جمعية مهنية للناشرين بالمملكة

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ويمثل تأسيس الجمعية جانبا من مخرجات استراتيجية وزارة الثقافة للقطاع غير الربحي التي اعتمدها الأمير بدر بن فرحان مؤخرا، والتي تستهدف بناء منظومة متنوعة من المنظمات غير الربحية في مختلف القطاعات الثقافية وفي عموم مناطق المملكة، وتشمل تكوين ست عشرة جمعية مهنية في ثلاثة عشر قطاعا ثقافيا.
من جانبه أكد العقيل أن الجمعية ستفتح أبوابها للناشرين والموزعين للكتب بصيغ نشرها المختلفة، وستكون مظلة للمهتمين بتطوير صناعة النشر، آملا أن تشكل إضافة نوعية للقطاع وتمثل مجتمعه الأهلي.
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