شكرا لقرائتكم خبر تأسيس أول جمعية مهنية للناشرين بالمملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صدر قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي المهندس أحمد الراجحي بالموافقة على تأسيس جمعية النشر، بمجلس إدارة يرأسه عبدالكريم العقيل، وعضوية كل من فاطمة الحسين، وخالد العتيق، وعبدالله الغبين، ومحمد المشوح، والمهندس محمد الغصنة، والدكتورة أروى الخميس، ومعجب الشمري، ومسفر السبيعي، ومحمد الفريح، وعبدالمجيد المسفر.

ويمثل تأسيس الجمعية جانبا من مخرجات استراتيجية وزارة الثقافة للقطاع غير الربحي التي اعتمدها الأمير بدر بن فرحان مؤخرا، والتي تستهدف بناء منظومة متنوعة من المنظمات غير الربحية في مختلف القطاعات الثقافية وفي عموم مناطق المملكة، وتشمل تكوين ست عشرة جمعية مهنية في ثلاثة عشر قطاعا ثقافيا.

من جانبه أكد العقيل أن الجمعية ستفتح أبوابها للناشرين والموزعين للكتب بصيغ نشرها المختلفة، وستكون مظلة للمهتمين بتطوير صناعة النشر، آملا أن تشكل إضافة نوعية للقطاع وتمثل مجتمعه الأهلي.