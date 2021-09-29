ضبط 5 متحرشين بفتيات في مركبة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت الجهات الأمنية بمنطقة مكة المكرمة 5 مواطنين في العقد الثاني من العمر تحرشوا بفتيات في مركبة بأحد الطرق العامة. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، في بيانه أمس أنه إشارة لما جرى تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، لارتكاب عدد من الأشخاص جريمة التحرش بفتيات في مركبة بأحد الطرق العامة، أسفرت المتابعة الأمنية عن تحديد هويتهم والقبض عليهم، وهم 5 مواطنين في العقد الثاني من العمر، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.



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