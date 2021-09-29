تحديد هوية شخص خالف الذوق العام بالشرقية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حددت الجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية هوية شخص خالف الذوق العام في مقطع فيديو بأحد الأماكن العامة. وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة المقدم محمد الشهري، أنه إشارة إلى ظهور أحد الأشخاص بسلوكيات مخالفة للذوق العام في مقطع فيديو بأحد الأماكن العامة، أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكن الجهات الأمنية بحفر الباطن من تحديد هويته وإحضاره، وتطبيق العقوبة بحقه.



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