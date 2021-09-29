، "العرفج" ينال الدكتوراه ،

محمد بن مسعود - الدمام - تلقى الدكتور عبدالعزيز بن سعد العرفج التهاني والتبريكات بمناسبة نيل شهادة الدكتوراه وقبول رسالته (مواقف حركة الإخوان المسلمين في الثورات العربية دراسة وصفية نقدية)، بحضور نائب وزير الشؤون الإسلامية وعضو هيئة كبار العلماء الدكتور يوسف بن سعيد.

وعبّر "العرفج" عن سعادته بنيل الدكتوراه، مقدمًا الشكر والتقدير لكل من هنأهم بهذه المناسبة، مؤكدًا أن ذلك سيدفعهم إلى تقديم المزيد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.