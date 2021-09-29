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"شرطة حائل" تقبض على 3 مواطنين ارتكبوا حادثتَيْ اعتداء وسلب في محطتَيْ وقود

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محمد بن مسعود - الدمام - ضُبط بحوزتهم مواد مخدرة واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية وتمت إحالتهم إلى النيابة

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل، المقدم سامي الشمري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأشخاص أسفرت عن القبض على (3) مواطنين في العقدين الثاني والثالث من العمر؛ ارتكبوا حادثتَي اعتداء وسلب على مقيمَين يعملان في محطتَي وقود، وضُبط بحوزتهم مواد مخدرة.

وأفاد بأنه جرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

29 سبتمبر 2021 - 22 صفر 1443 11:27 PM

ضُبط بحوزتهم مواد مخدرة واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية وتمت إحالتهم إلى النيابة

"شرطة حائل" تقبض على 3 مواطنين ارتكبوا حادثتَيْ اعتداء وسلب في محطتَيْ وقود
وكالة الأنباء السعودية (واس)

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل، المقدم سامي الشمري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأشخاص أسفرت عن القبض على (3) مواطنين في العقدين الثاني والثالث من العمر؛ ارتكبوا حادثتَي اعتداء وسلب على مقيمَين يعملان في محطتَي وقود، وضُبط بحوزتهم مواد مخدرة.

وأفاد بأنه جرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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، "شرطة حائل" تقبض على 3 مواطنين ارتكبوا حادثتَيْ اعتداء وسلب في محطتَيْ وقود ،
المصدر : الخليج 365

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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