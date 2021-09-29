، الصحة العالمية تعلن عن تراجع عدد إصابات ووفيات كورونا حول العالم ،

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قالت منظمة الصحة العالمية إن العدد العالمي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ووفياته، استمر في الانخفاض الأسبوع الماضي، بما يقدر بنحو 3.3 ملايين إصابة جديدة، وحوالي 55000 حالة وفاة، ما يمثل انخفاضا بنسبة 10 بالمائة في كليهما.
وتفصيلا، أوضحت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في تقييمها المنتظم للجائحة الصادر يوم الثلاثاء، أن أكبر انخفاض في الاصابات الجديدة شوهد في الشرق الأوسط وغرب المحيط الهادئ والأمريكتين، حسب سكاي نيوز عريبة.
وأعلنت المنظمة لأول مرة عن انخفاض كبير في الحالات منتصف سبتمبر، 4 ملايين إصابة جديدة، مع حدوث انخفاض في جميع مناطق العالم، وهي المرة الأولى منذ أكثر من شهرين التي انخفضت فيها اصابات كوفيد-19.
وقالت إن جميع المناطق سجلت انخفاضا في الوفيات بأكثر من 15 بالمائة، باستثناء أوروبا، حيث كان عدد الوفيات مماثلاً للأسبوع السابق، وأفريقيا حيث كان هناك ارتفاع بنحو 5 بالمائة.
في آسيا، انخفض عدد الوفيات بنحو الربع. وحذرت منظمة الصحة العالمية أنه من احتمال حدوث المزيد من حالات الإصابة بكوفيد-19 مع دخول الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية. ينتشر المرض بسهولة أكبر خلال فصل الشتاء حيث يقضي الناس وقتا أطول في الأماكن المغلقة. يتم أيضا تخفيف قيود التباعد الاجتماعي في العديد من البلدان التي لديها مستوى مرتفع نسبيا من التطعيم.
29 سبتمبر 2021 - 22 صفر 1443 11:24 PM
حذرت من حدوث زيادة مع دخول الشتاء بالنصف الشمالي للكرة الأرضيةالصحة العالمية تعلن عن تراجع عدد إصابات ووفيات كورونا حول العالم
قالت منظمة الصحة العالمية إن العدد العالمي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ووفياته، استمر في الانخفاض الأسبوع الماضي، بما يقدر بنحو 3.3 ملايين إصابة جديدة، وحوالي 55000 حالة وفاة، ما يمثل انخفاضا بنسبة 10 بالمائة في كليهما.
وتفصيلا، أوضحت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في تقييمها المنتظم للجائحة الصادر يوم الثلاثاء، أن أكبر انخفاض في الاصابات الجديدة شوهد في الشرق الأوسط وغرب المحيط الهادئ والأمريكتين، حسب سكاي نيوز عريبة.
وأعلنت المنظمة لأول مرة عن انخفاض كبير في الحالات منتصف سبتمبر، 4 ملايين إصابة جديدة، مع حدوث انخفاض في جميع مناطق العالم، وهي المرة الأولى منذ أكثر من شهرين التي انخفضت فيها اصابات كوفيد-19.
وقالت إن جميع المناطق سجلت انخفاضا في الوفيات بأكثر من 15 بالمائة، باستثناء أوروبا، حيث كان عدد الوفيات مماثلاً للأسبوع السابق، وأفريقيا حيث كان هناك ارتفاع بنحو 5 بالمائة.
في آسيا، انخفض عدد الوفيات بنحو الربع. وحذرت منظمة الصحة العالمية أنه من احتمال حدوث المزيد من حالات الإصابة بكوفيد-19 مع دخول الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية. ينتشر المرض بسهولة أكبر خلال فصل الشتاء حيث يقضي الناس وقتا أطول في الأماكن المغلقة. يتم أيضا تخفيف قيود التباعد الاجتماعي في العديد من البلدان التي لديها مستوى مرتفع نسبيا من التطعيم.
، الصحة العالمية تعلن عن تراجع عدد إصابات ووفيات كورونا حول العالم ،
المصدر : الخليج 365
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