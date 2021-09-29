كيف تتعامل مع مشكلة ضعف الراتب؟.. خبير يجيب

الرياض - محمد عبدالله - نصح محمد الشمري، المستشار المالي والإداري، ببعض الممارسات التي تساعد في ترشيد النفقات خاصة لمن يعاني من مشكلة ضعف الراتب.

وأوضح لبرنامج سيدتي، على قناة روتانا خليجية، إن تحسين سلوك الإنفاق عامل مهم لترشيد النفقات على الرغم من أن احتياجات الناس مختلفة.

وتابع أن البعض إذا تحصل على زيادة في دخله تجده يرفع مستويات إنفاقه رغم عدم حاجته إلى ذلك، وإن كان الإنفاق في السلع الأساسية فهذا مقبول ولا يلام عليه.

وأكد الشمري أيضًا أهمية البحث عن البدائل التي تكون أسعارها أقل حتى يمكن ترشيد النفقات على قدر المستطاع.

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