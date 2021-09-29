إنهاء معاناة ثلاثينية من الصرع باستئصال ورم دماغي بمستشفى الملك فيصل بمكة

الرياض - محمد عبدالله - تمكن فريق طبي بقسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الملك فيصل بمكة عضو تجمع مكة الصحي من استئصال ورم دماغي بقطر 4 سم تقريباً بالجانب الأيسر لمريضة سعودية تبلغ من العمر سبعة وثلاثين عاماً عانت لفترة ليست بالقصيرة من نوبات صرع، وذلك في جراحة امتدت لثلاث ساعات.

وكانت المريضة تعاني نوبات صرع متكرر وبعد الفحص وإجراء الأشعة اللازمة في المستشفى اتضح وجود ورم بالجانب الأيسر للدماغ، ونجح الفريق الطبي في انهاء معاناة المريضة ولم تحتاج إلى دخول العناية المركزة بعد خضوعها للجراحة.

وأوضح الدكتور خالد زيدان الطبيب المعالج، أن المريضة تمكنت من الخروج من المستشفى بعد نجاح عملية استئصال الورم وبإمكانها ممارسة حياتها بشكل طبيعي.

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