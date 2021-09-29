بالصور.. سفير فرنسا يزور مدارس نجد: مؤسسة عظيمة تروّج للفرانكوفونية

الرياض - محمد عبدالله - أعرب لودوفيك بويّ، سفير فرنسا لدى المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، عن سعادته بزيارة مدارس نجد في العاصمة الرياض.

وقال السفير الفرنسي، في تغريدة عبر تويتر: «في مدارس نجد هذه المؤسسة الخاصة العظيمة التي تروّج للفرانكوفونية؛ لقاء مع الطاقم التربوي والطلاب الذين يتعلمون الفرنسية. فخور جدًا بالتعاون القائم بين السفارة ومفخرة التعليم هذه في قلب العاصمة!».

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