هل توجد غرامة على تأخير الفحص الفني للمركبات؟.. «المرور» يجيب

الرياض - محمد عبدالله - أكد المرور السعودي، اليوم الأربعاء، أهمية التزام قائدي المركبات بإجراء الفحص الفني الدوري بشكل سنوي.

وقال المرور – عبر تويتر – إن نظام المرور يلزم جميع قائدي المركبات بإجراء الفحص الفني الدوري سنوياً ماعدا المركبات الخاصة الجديدة، فيجرى الفحص لها بعد مرور ثلاث سنوات من الترخيص لها بالسير لأول مرة.

وتابع: أن النظام المالي للمرور عبر مواقع البنوك يزود المستفيد بالمبلغ المطلوب باحتساب الرسوم والغرامات معًا.

جاء ذلك ردًّا على تساؤل ورد لحساب «المرور السعودي»، بموقع تويتر قال فيه أحد المستفيدين: هل يوجد غرامة عن تأخير فحص السيارة عن عام واحد 1442 لم يتم عمل الفحص وكم مقدار الغرامة وآلية التسديد كي أتمكن من عمل فحص للعام الحالي 1443.

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