«توكلنا» يوضح آلية استعراض العنوان الوطني ومشاركته مع الآخرين

الرياض - محمد عبدالله - حدد تطبيق توكلنا المعتمد من وزارة الصحة آلية استعراض العنوان الوطني المسجل لدى سبل بشكل مختصر، ومشاركته مع الآخرين بطريقة ميسّرة.

وأوضح تطبيق توكلنا، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، أنه يمكن استعراض العنوان ومشاركته مع الأخرين من خلال الخطوات التالية:

1-الدخول إلى تطبيق توكلنا.

2-توجه إلى لوحة البيانات.

3-اضغط على أيقونة «العنوان الوطني».

4-الآن يمكنك استعراض عنوانك الوطني والعنوان المختصر.

تحديث توكلنا

وكان تطبيق توكلنا أوضح خطوات تحديث البيانات ورقم الجوال من خلال الموقع الرسمي للتطبيق، مشيرًا إلى تفاصيل إقرار القادمين إلى المملكة، واستعراض بيانات سجل السفر الدولي.

وأكد تطبيق توكلنا عبر حسابه الرسمي أن تحديث رقم الجوال في تطبيق توكلنا من من خلال الخطوات التالية:

- الدخول على «المساعدة» من صفحة تسجيل الدخول

- ثم اختيار تحديث رقم الجوال

- ثم اختيار نوع المستخدم

- ثم إدخال البيانات المطلوبة

- ثم التوثيق برمز التحقق وتحديث رقم جوال المستخدم في النظام.

وشدد تطبيق توكلنا على أهمية التأكد من إلغاء الرقم من حساب أي شخص آخر.

استعراض بيانات سجل السفر الدولي

وكان تطبيق توكلنا أوضح عبر حسابه الرسمي أن استعراض بيانات سجل السفر الدولي تبدأ بالتوجه إلى لوحة البيانات ثم الضغط على أيقونة سجل السفر.

ثم الاضطلاع على الرحلات مع إمكانية استعراض بيانات الرحلات بالضغط عليها، ومن ثم تظهر بيانات الرحلة، وفقًا لتطبيق توكلنا.

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