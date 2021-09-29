بالصور.. الأمير تركي بن محمد بن فهد يلتقي الملك حمد ومسؤولين بحرينيين

الرياض - محمد عبدالله - استقبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، بقصر الصافرية، اليوم، ‎ الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء والوفد المرافق له.

‎ونقل الأمير تركي لملك البحرين تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل ‎سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وقد رحب الملك حمد بن عيسى بسموه، منوهاً بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تربط ‎البلدين والشعبين الشقيقين في المجالات كافة، محملًا الأمير تركي تحياته وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.

حضر الاستقبال، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لملك البحرين، والشيخ ناصر بن حمد آل خليفه مستشار الأمن الوطني، والأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين.

‎كما استقبل الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، بقصر الصافرية، اليوم، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء والوفد المرافق له.

‎ونقل خلال الاستقبال، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد ـ ‎حفظهما الله ـ لسمو ولي عهد مملكة البحرين، الذي حمله تحياته وتقديره لهما أيدهما الله.

‎وجرى خلال الاستقبال، تبادل الأحاديث الأخوية، وبحث العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين وسبل تطويرها.

‎وقد أقام ولي عهد مملكة البحرين، مأدبة غداء، تكريماً للأمير تركي بن محمد بن فهد والوفد المرافق.

‎واستقبل الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني بمملكة البحرين، اليوم، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، حيث تم تبادل الأحاديث الودية وجرى استعراض ‎العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

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