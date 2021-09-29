ثعبان يقتل طفلة سعودية في منزلها بأبها.. ووالدها يروي تفاصيل «الحادث الأليم»

الرياض - محمد عبدالله - توفيت طفلة سعودية تدعى تمارا عبدالرحمن، بعد أن لدغها ثعبان تسلسل إلى داخل منزلها، وترصّد لها في دورة المياه.

وقال والد الطفلة ذات الستة الأعوام، في تصريحات لقناة «العربية»، إن «الثعبان كان يترصد لابنتي في دورة المياه بمنزلنا»، مشيرًا إلى أنه نظراً لصغر طفلته لم تنتبه إلى وجوده في المرحاض، حتى أصيبت بلدغة منه، «وسط ذهول الأسرة التي لم تتوقع وجود مثل هذه الحيوانات داخل دورة المياه، خصوصاً أننا نسكن في مدينة أبها».

وتابع والد تمارا، أنهم نقلوا الطفلة بشكل عاجل إلى المستشفى، حيث تم استقبالها وإسعافها، «لكن لم يمهلها القدر ولقيت حتفها على الرغم من تلقيها الرعاية الطبية ومرورها بظروف صحية صعبة».

وبنبرات يملؤها الأسى والحزن على ابنته تمارا التي بدأت رحلتها الدراسية، فقال والدها: «أنا مؤمن بالله وراضٍ بكل ما يكتبه الله لنا».

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