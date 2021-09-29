وزارة البيئة تحدد شروط وخطوات طلب استيراد الماشية

الرياض - محمد عبدالله - حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة نحو 6 شروط ومتطلبات لطلب استيراد الماشية، مشيرة إلى خطوات طلب الخدمة.

وأوضحت وزارة البيئة، عبر موقعها الإلكتروني، أن شروط ومتطلبات طلب استيراد الماشية تتمثل فيما يلي:

1- كل شحنة مستوردة ينبغي أن تتوافق مع قانون الحجر البيطري في دول مجلس التعاون الخليجي، ولائحته التنفيذية والوزارات ذات الصلة والتوجيهات الإدارية.

2- يجب أن يصاحب كل شحنة مستوردة من الطيور بعمر يوم واحد والبيض تفقيس أصل الشهادات الصحية البيطرية وشهادة المنشأ الصادرة عن السلطات الحكومية في البلدان المصدرة ومصدقة من سفارة المملكة العربية السعودية أو أي من دول مجلس التعاون الخليجي.

3- يجب علي المستورد الحصول على إذن الاستيراد قبل شهر واحد على الأقل من شحن الإرسالية وتقديمه إلى الحجر الصحي قبل 15 يومًا من وصولها.

4- جميع الشحنات التي تصل الى منافذ الدخول للمملكة العربية السعودية قبل ١٥يومًا على الأقل من تاريخ إذن الاستيراد لن يسمح للإرسالية الدخول إلى المملكة.

5-لوزارة البيئية والمياه والزراعة الحق في فرض شرط إضافي من أجل منع دخول الأمراض إلى البلاد.

6- لن يتم إصدار تصريح فسح دخول الإرسالية إلا بعد ظهور نتائج الفحص المخبري، وتكون مطابقة لاشتراطات وزارة البيئية والمياه والزراعة.

خطوات استيراد الماشية

وأضافت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن خطوات طلب استيراد الماشية تتمثل فيما يلي:

1- الدخول للنظام.

2- اختيار الخدمة.

3- قبول التعليمات والشروط الخاصة بالخدمة.

4- تعبئة بيانات الطلب «إدخال البيانات، وإرفاق الوثائق، والمستندات المطلوبة».

5- إرسال الطلب.

6- مراجعة الطلب من الجهة المختصة «استلام ومراجعة الطلب».

7- الموافقة على الطلب.

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