بالفيديو.. استشاري يحذر من حيلة يلجأ إليها بعض النساء للسيطرة على الرجل

الرياض - محمد عبدالله - قال الاستشاري الأسري الدكتور حميد الشايجي، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية واعي، الأربعاء، إن بعض النساء يلجأن إلى السحر والشعوذة من أجل السيطرة على الرجل.

وأضاف «الشايجي»، خلال لقائه المذاع ببرنامج «ياهلا» على قناة «روتانا خليجية»، أن العنف في الأصل محاولة من طرف للسيطرة على الطرف الآخر وكبته، مؤكدًا أنه على اضطلاع ببعض القضايا تستخدم فيها بعض النساء للسحر والشعوذة من أجل السيطرة على الرجل، مشيرًا إلى أن العنف أيضًا ينتج عن عنف من الطرف التاني.

اقرأ أيضًا:

بالفيديو.. عاملتان آسيويتان تتنمران على طفل من ذوي الهمم.. و«بلاغات العنف الأسري» يتدخل

بالفيديو.. استشاري يروي قصص نساء يضربن أزواجهن.. تنمر اعتداء بـ«السلك»