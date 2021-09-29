507 تشوهات بصرية بالمزاحمية

أكد رئيس المجلس البلدي لبلدية محافظة المزاحمية، التابعة لمنطقة الرياض، وليد بن سويلم الزيداني، رصد 507 تشوهات بصرية في عدد من الأحياء بالمحافظة. وأضاف الزيداني أنه تمت معالجة 70 موقعا، بالتنسيق مع البلدية التي تعمل مع الرصد من الأعضاء، أولا بأول دون تأخر. وجار التنفيذ في باقي الرصد، وأشار الزيداني إلى أن رصد التشوه البصري، شمل جميع أحياء المحافظة والشوراع الرئيسية، وتنوع بين سفلتة، تشوه بصري، وأرصفه، وإنارة، وإزالة مخلفات.



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