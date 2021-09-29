1000 حافظة زمزم تعقم يوميا

تغسل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى يوميًا أكثر من 1000 حافظة لماء زمزم مع قواعدها وفق أعلى مستويات النظافة والتعقيم، للحفاظ على سلامة زوار المسجد الحرام وقاصديه، وتتم عملية الغسل والتعقيم وتوزيع الحافظات والإشراف عليها داخل المسجد الحرام.

5 مراحل

وأوضح مدير إدارة سقيا زمزم بالمسجد الحرام، عبدالرحمن الزهراني، أن الإدارة تسعى إلى الحفاظ على نظافة الحافظات وتعقيمها، حيث إن عملية الغسل تمر بخمس مراحل: مرحلة الغسل التى تتم باستخدام صابون خاص، ويتم التأكد من خلوه من أية مواد عطرية قد تؤثر على رائحة الحافظات، ومرحلة الشطف التى يدعك فيها المختصون الحافظات يدويا باستخدام الفرش والإسفنج، لكي يتم نقلها للمرحلة التالية وهي مرحلة التعقيم التي يستخدم فيها سائل تعقيم مخصص لتعقيم الحافظات عن طريق مضخة خاصة بالمغسلة، ثم مرحلة التجفيف والتخزين.

نقل وتوزيع

وقال مدير إدارة السقيا إن المرحلة الخامسة هي مرحلة النقل والتوزيع، وبعد تخزينها تنقل سيارات مخصصة الحافظات وتوزعها على جميع نقاط التعبئة الموجودة في المسجد الحرام وساحاته ومرافقه الخارجية. وأشار «الزهراني» إلى توفير مكائن وفرش تعقيم خاصة بالحافظات.