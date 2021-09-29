5 مراحل
وأوضح مدير إدارة سقيا زمزم بالمسجد الحرام، عبدالرحمن الزهراني، أن الإدارة تسعى إلى الحفاظ على نظافة الحافظات وتعقيمها، حيث إن عملية الغسل تمر بخمس مراحل: مرحلة الغسل التى تتم باستخدام صابون خاص، ويتم التأكد من خلوه من أية مواد عطرية قد تؤثر على رائحة الحافظات، ومرحلة الشطف التى يدعك فيها المختصون الحافظات يدويا باستخدام الفرش والإسفنج، لكي يتم نقلها للمرحلة التالية وهي مرحلة التعقيم التي يستخدم فيها سائل تعقيم مخصص لتعقيم الحافظات عن طريق مضخة خاصة بالمغسلة، ثم مرحلة التجفيف والتخزين.
نقل وتوزيع
وقال مدير إدارة السقيا إن المرحلة الخامسة هي مرحلة النقل والتوزيع، وبعد تخزينها تنقل سيارات مخصصة الحافظات وتوزعها على جميع نقاط التعبئة الموجودة في المسجد الحرام وساحاته ومرافقه الخارجية. وأشار «الزهراني» إلى توفير مكائن وفرش تعقيم خاصة بالحافظات.
كانت هذه تفاصيل خبر 1000 حافظة زمزم تعقم يوميا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.