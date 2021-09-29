شراكة مع بر وادي ستارة

وقعت العين العزيزية، ممثلة في الأمين العام لؤي بن همام طرابزوني، أمس، مذكرة تفاهم لعقد شراكة استراتيجية مع جمعية البر الخيرية بقرى وادي ستارة يمثلها رئيس مجلس الإدارة عبدالجبار الجبرتي.

وأكد طرابزوني أن توقيع مثل هذه الاتفاقيات يهدف إلى تنمية الإنسان والمكان، مثمنًا جهود الوقف لتلبية حاجات المواطنين. ويأتي توقيع الشراكات من منطلق حرص أمانة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية على تفعيل الشراكات الاستراتيجية والتي من شأنها أن تحقق الأهداف التنموية.