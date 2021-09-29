وقعت العين العزيزية، ممثلة في الأمين العام لؤي بن همام طرابزوني، أمس، مذكرة تفاهم لعقد شراكة استراتيجية مع جمعية البر الخيرية بقرى وادي ستارة يمثلها رئيس مجلس الإدارة عبدالجبار الجبرتي.
وأكد طرابزوني أن توقيع مثل هذه الاتفاقيات يهدف إلى تنمية الإنسان والمكان، مثمنًا جهود الوقف لتلبية حاجات المواطنين. ويأتي توقيع الشراكات من منطلق حرص أمانة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية على تفعيل الشراكات الاستراتيجية والتي من شأنها أن تحقق الأهداف التنموية.
كانت هذه تفاصيل خبر شراكة مع بر وادي ستارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.