محمد بن مسعود - الدمام - في ضوء تعاونها مع الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب أدرجت دولة قطر أشخاصًا وكيانات إرهابية على قائمة العقوبات الوطنية. وتضمن القرار إضافة سبعة أشخاص وكيان واحد إلى القائمة الحالية المعتمدة في قطر المدرج عليها الأشخاص والكيانات الداعمة للإرهاب. ويندرج القرار ـ وفقًا لوكالة الأنباء القطرية ـ في ضوء تعاون قطر مع الولايات المتحدة الأمريكية في مكافحة الإرهاب. 29 سبتمبر 2021 - 22 صفر 1443 10:00 PM في ضوء تعاونها مع الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب قطر تدرج أشخاصًا وكيانات إرهابية على قائمة العقوبات الوطنية قطر تدرج أشخاصًا وكيانات إرهابية على قائمة العقوبات الوطنية أدرجت دولة قطر أشخاصًا وكيانات إرهابية على قائمة العقوبات الوطنية. وتضمن القرار إضافة سبعة أشخاص وكيان واحد إلى القائمة الحالية المعتمدة في قطر المدرج عليها الأشخاص والكيانات الداعمة للإرهاب. ويندرج القرار ـ وفقًا لوكالة الأنباء القطرية ـ في ضوء تعاون قطر مع الولايات المتحدة الأمريكية في مكافحة الإرهاب. الكلمات المفتاحية ، قطر تدرج أشخاصًا وكيانات إرهابية على قائمة العقوبات الوطنية ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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