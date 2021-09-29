محمد بن مسعود - الدمام - بسبب ماس كهربائي في أحد المولدات انقطع التيار الكهربائي عن عدد من أحياء "ليلى" بمحافظة الأفلاج. وتشير المعلومات الأولية أن سبب الانقطاع يعود لماس كهربائي في أحد المولدات،

فيما باشرت فرق الدفاع المدني والجهات الأمنية الموقع. 29 سبتمبر 2021 - 22 صفر 1443 09:45 PM بسبب ماس كهربائي في أحد المولدات انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من أحياء الأفلاج انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من أحياء الأفلاج انقطع التيار الكهربائي عن عدد من أحياء "ليلى" بمحافظة الأفلاج. وتشير المعلومات الأولية أن سبب الانقطاع يعود لماس كهربائي في أحد المولدات،

فيما باشرت فرق الدفاع المدني والجهات الأمنية الموقع. الكلمات المفتاحية ، انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من أحياء الأفلاج ،

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