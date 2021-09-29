- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
أعلن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، اليوم (الأربعاء)، أن القمة الاستثنائية لمجموعة العشرين بشأن أفغانستان، ستعقد بشكل موسع بمشاركة قطر وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والدول المجاورة لأفغانستان.
وأوضح "دراجي" أن جزءاً من المناقشة سينصب على الخطوات التي يرغب المجتمع الدولي ومجموعة العشرين في اتخاذها؛ لتجنب تحول أفغانستان من جديد إلى ملاذ للإرهاب الدولي.
ولفت إلى أن هناك تبادلاً للآراء والتجارب حول ما يمكن فعله؛ لتجنب انتشار جديد للإرهاب وانتقاله إلى أوروبا والدول المجاورة.
وتعقد القمة الاستثنائية لزعماء مجموعة العشرين بشأن أفغانستان في 12 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
29 سبتمبر 2021 - 22 صفر 1443 09:11 PM
تستضيف قطر والدول المجاورة لكابول وصندوق النقدالقمة الاستثنائية لمجموعة الـ 20 بشأن أفغانستان ستكون موسعة
أعلن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، اليوم (الأربعاء)، أن القمة الاستثنائية لمجموعة العشرين بشأن أفغانستان، ستعقد بشكل موسع بمشاركة قطر وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والدول المجاورة لأفغانستان.
وأوضح "دراجي" أن جزءاً من المناقشة سينصب على الخطوات التي يرغب المجتمع الدولي ومجموعة العشرين في اتخاذها؛ لتجنب تحول أفغانستان من جديد إلى ملاذ للإرهاب الدولي.
ولفت إلى أن هناك تبادلاً للآراء والتجارب حول ما يمكن فعله؛ لتجنب انتشار جديد للإرهاب وانتقاله إلى أوروبا والدول المجاورة.
وتعقد القمة الاستثنائية لزعماء مجموعة العشرين بشأن أفغانستان في 12 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
، القمة الاستثنائية لمجموعة الـ 20 بشأن أفغانستان ستكون موسعة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر القمة الاستثنائية لمجموعة الـ 20 بشأن أفغانستان ستكون موسعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.