السعودية | وزير النقل: 13 % من التجارة العالمية تمر عبر موانئ المملكة

قال وزير النقل المهندس صالح الجاسر، إن المملكة من الدول الكبيرة في الأنشطة البحرية، وأن حجم السفن التي تحمل علم المملكة هي الأكبر في المنطقة.

وأضاف ” الجاسر” خلال حديثه لقناة “العربية”، اليوم الأربعاء، إن 13 % من التجارة العالمية تمر عبر سواحل المملكلة ، كما أن المملكة تلعب دور رائد وتعمل على بناء جسور مع المجتمع الدولي والمنظمة البحرية الدولية لحماية البيئة البحرية.