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السعودية | وزير النقل: 13 % من التجارة العالمية تمر عبر موانئ المملكة

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Khaled 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل ساعة واحدة - 8:26 مساءً, 29 سبتمبر 2021 م

قال وزير النقل المهندس صالح الجاسر، إن المملكة من الدول الكبيرة في الأنشطة البحرية، وأن حجم السفن التي تحمل علم المملكة هي الأكبر في المنطقة.

وأضاف ” الجاسر” خلال حديثه لقناة “العربية”، اليوم الأربعاء، إن 13 % من التجارة العالمية تمر عبر سواحل المملكلة ، كما أن المملكة تلعب دور رائد وتعمل على بناء جسور مع المجتمع الدولي والمنظمة البحرية الدولية لحماية البيئة البحرية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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