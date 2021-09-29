السعودية | وزير النقل: 13 % من التجارة العالمية تمر عبر موانئ المملكة

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير النقل: 13 % من التجارة العالمية تمر عبر موانئ المملكة والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل ساعة واحدة - 8:26 مساءً, 29 سبتمبر 2021 م
قال وزير النقل المهندس صالح الجاسر، إن المملكة من الدول الكبيرة في الأنشطة البحرية، وأن حجم السفن التي تحمل علم المملكة هي الأكبر في المنطقة.
وأضاف ” الجاسر” خلال حديثه لقناة “العربية”، اليوم الأربعاء، إن 13 % من التجارة العالمية تمر عبر سواحل المملكلة ، كما أن المملكة تلعب دور رائد وتعمل على بناء جسور مع المجتمع الدولي والمنظمة البحرية الدولية لحماية البيئة البحرية.