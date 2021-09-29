شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير تركي بن محمد بن فهد ينقل تحيات القيادة لملك البحرين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • الملك حمد بن عيسى ينوه بالعلاقات المتميزة بين البلدين

استقبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، بقصر الصافرية، اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء والوفد المرافق له.

ونقل سموه لجلالته تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، - حفظهما الله ـ.

ورحب الملك حمد بن عيسى بسموه، منوهاً بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين في المجالات كافة.

كما حمل جلالته سموه تحياته وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد ـ حفظهما الله ـ.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وسمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة ملك البحرين، وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفه مستشار الأمن الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين.

كما استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، بقصر الصافرية، اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء والوفد المرافق له.

ونقل سموه خلال الاستقبال، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد ـ حفظهما الله ـ لسمو ولي عهد مملكة البحرين، الذي حمله تحياته وتقديره لهما ـ أيدهما الله ـ.

وجرى خلال الاستقبال، تبادل الأحاديث الأخوية، وبحث العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين وسبل تطويرها.

وأقام سمو ولي عهد مملكة البحرين، مأدبة غداء، تكريماً لسمو الأمير تركي بن محمد بن فهد والوفد المرافق.

واستقبل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني بمملكة البحرين، اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، حيث تم تبادل الأحاديث الودية وجرى استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.