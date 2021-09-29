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الاتحاد السعودي لكرة القدم يدشن الهوية الجديدة لـدوري الثانية لموسم 2021-2022

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محمد بن مسعود - الدمام - دشن الاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، الهوية الجديدة لـدوري الدرجة الثانية للموسم الرياضي الجديد 2021-2022 م، وذلك قبل انطلاقة مباراة النجوم ونظيره العربي في الجولة الأولى من الدوري.

‏واشتمل التدشين على تغيير هوية وشعار الدوري في حفل شهد حضور أعضاء اتحاد الكرة وعدد من الرياضيين.

الاتحاد السعودي لكرة القدم يدشن الهوية الجديدة لـدوري الثانية لموسم 2021-2022

الاتحاد السعودي لكرة القدم يدشن الهوية الجديدة لـدوري الثانية لموسم 2021-2022

الاتحاد السعودي لكرة القدم يدشن الهوية الجديدة لـدوري الثانية لموسم 2021-2022

29 سبتمبر 2021 - 22 صفر 1443 08:53 PM

الاتحاد السعودي لكرة القدم يدشن الهوية الجديدة لـدوري الثانية لموسم 2021-2022
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

دشن الاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، الهوية الجديدة لـدوري الدرجة الثانية للموسم الرياضي الجديد 2021-2022 م، وذلك قبل انطلاقة مباراة النجوم ونظيره العربي في الجولة الأولى من الدوري.

‏واشتمل التدشين على تغيير هوية وشعار الدوري في حفل شهد حضور أعضاء اتحاد الكرة وعدد من الرياضيين.

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، الاتحاد السعودي لكرة القدم يدشن الهوية الجديدة لـدوري الثانية لموسم 2021-2022 ،
المصدر : الخليج 365

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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