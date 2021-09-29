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محمد بن مسعود - الدمام - دشن الاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، الهوية الجديدة لـدوري الدرجة الثانية للموسم الرياضي الجديد 2021-2022 م، وذلك قبل انطلاقة مباراة النجوم ونظيره العربي في الجولة الأولى من الدوري.
واشتمل التدشين على تغيير هوية وشعار الدوري في حفل شهد حضور أعضاء اتحاد الكرة وعدد من الرياضيين.
29 سبتمبر 2021 - 22 صفر 1443 08:53 PMالاتحاد السعودي لكرة القدم يدشن الهوية الجديدة لـدوري الثانية لموسم 2021-2022
دشن الاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، الهوية الجديدة لـدوري الدرجة الثانية للموسم الرياضي الجديد 2021-2022 م، وذلك قبل انطلاقة مباراة النجوم ونظيره العربي في الجولة الأولى من الدوري.
واشتمل التدشين على تغيير هوية وشعار الدوري في حفل شهد حضور أعضاء اتحاد الكرة وعدد من الرياضيين.
، الاتحاد السعودي لكرة القدم يدشن الهوية الجديدة لـدوري الثانية لموسم 2021-2022 ،
المصدر : الخليج 365
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