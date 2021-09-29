، البليهي خارج قائمة الهلال في مواجهة الحزم.. وعودة سلمان الفرج والدوسري ،

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
محمد بن مسعود - الدمام - انضم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال علي البليهي إلى قائمة الغائبين عن تشكيلة الهلال لمواجهة الحزم المقررة يوم غد الخميس، فيما ضمت القائمة المغادرة إلى القصيم سلمان الفرج وناصر الدوسري بعد اكتمال جاهزيتهما.
ميدانياً اختتم الهلال اليوم تحضيراته الميدانية؛ استعداداً لمواجهة مضيفه "الحزم"، ضمن لقاءات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
بدأ الجهاز الفني المران بالجري، قبل أن يؤدي اللاعبون تدريبات فنية متنوعة، حيث فرض مدير الجهاز الفني "ليوناردو جارديم" مناورة على جزء من الملعب، وطبق المدرب البرتغالي خلال المناورة الفنية التكتيك الذي سينتهجه في لقاء الغد.
وواصل الرباعي المصاب "سالم الدوسري، محمد البريك، أندري كاريلو، وعلي آل بليهي" برامجهم العلاجية والتأهيلية.
البليهي خارج قائمة الهلال في مواجهة الحزم.. وعودة سلمان الفرج والدوسريصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-09-29
انضم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال علي البليهي إلى قائمة الغائبين عن تشكيلة الهلال لمواجهة الحزم المقررة يوم غد الخميس، فيما ضمت القائمة المغادرة إلى القصيم سلمان الفرج وناصر الدوسري بعد اكتمال جاهزيتهما.
ميدانياً اختتم الهلال اليوم تحضيراته الميدانية؛ استعداداً لمواجهة مضيفه "الحزم"، ضمن لقاءات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
بدأ الجهاز الفني المران بالجري، قبل أن يؤدي اللاعبون تدريبات فنية متنوعة، حيث فرض مدير الجهاز الفني "ليوناردو جارديم" مناورة على جزء من الملعب، وطبق المدرب البرتغالي خلال المناورة الفنية التكتيك الذي سينتهجه في لقاء الغد.
وواصل الرباعي المصاب "سالم الدوسري، محمد البريك، أندري كاريلو، وعلي آل بليهي" برامجهم العلاجية والتأهيلية.
29 سبتمبر 2021 - 22 صفر 1443
08:07 PM
انضم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال علي البليهي إلى قائمة الغائبين عن تشكيلة الهلال لمواجهة الحزم المقررة يوم غد الخميس، فيما ضمت القائمة المغادرة إلى القصيم سلمان الفرج وناصر الدوسري بعد اكتمال جاهزيتهما.
ميدانياً اختتم الهلال اليوم تحضيراته الميدانية؛ استعداداً لمواجهة مضيفه "الحزم"، ضمن لقاءات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
بدأ الجهاز الفني المران بالجري، قبل أن يؤدي اللاعبون تدريبات فنية متنوعة، حيث فرض مدير الجهاز الفني "ليوناردو جارديم" مناورة على جزء من الملعب، وطبق المدرب البرتغالي خلال المناورة الفنية التكتيك الذي سينتهجه في لقاء الغد.
وواصل الرباعي المصاب "سالم الدوسري، محمد البريك، أندري كاريلو، وعلي آل بليهي" برامجهم العلاجية والتأهيلية.
، البليهي خارج قائمة الهلال في مواجهة الحزم.. وعودة سلمان الفرج والدوسري ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر البليهي خارج قائمة الهلال في مواجهة الحزم.. وعودة سلمان الفرج والدوسري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.