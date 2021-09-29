، البليهي خارج قائمة الهلال في مواجهة الحزم.. وعودة سلمان الفرج والدوسري ،

محمد بن مسعود - الدمام - انضم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال علي البليهي إلى قائمة الغائبين عن تشكيلة الهلال لمواجهة الحزم المقررة يوم غد الخميس، فيما ضمت القائمة المغادرة إلى القصيم سلمان الفرج وناصر الدوسري بعد اكتمال جاهزيتهما.

ميدانياً اختتم الهلال اليوم تحضيراته الميدانية؛ استعداداً لمواجهة مضيفه "الحزم"، ضمن لقاءات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بدأ الجهاز الفني المران بالجري، قبل أن يؤدي اللاعبون تدريبات فنية متنوعة، حيث فرض مدير الجهاز الفني "ليوناردو جارديم" مناورة على جزء من الملعب، وطبق المدرب البرتغالي خلال المناورة الفنية التكتيك الذي سينتهجه في لقاء الغد.

وواصل الرباعي المصاب "سالم الدوسري، محمد البريك، أندري كاريلو، وعلي آل بليهي" برامجهم العلاجية والتأهيلية.