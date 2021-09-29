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محمد بن مسعود - الدمام - أقامت سفارة المملكة العربية السعودية في المجر اليوم، حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ 91 للمملكة بمقر السفارة في العاصمة المجرية بودابست.
حضر الحفل السفير عبدالخالق بن راشد بن رافعه ومنسوبو السفارة والطلاب والمواطنون المقيمون في المجر.
29 سبتمبر 2021 - 22 صفر 1443 08:31 PMسفارة المملكة بالمجر تنظم حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ 91
أقامت سفارة المملكة العربية السعودية في المجر اليوم، حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ 91 للمملكة بمقر السفارة في العاصمة المجرية بودابست.
حضر الحفل السفير عبدالخالق بن راشد بن رافعه ومنسوبو السفارة والطلاب والمواطنون المقيمون في المجر.
، سفارة المملكة بالمجر تنظم حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ 91 ،
المصدر : الخليج 365
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