، سفارة المملكة بالمجر تنظم حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ 91 ،

محمد بن مسعود - الدمام - أقامت سفارة المملكة العربية السعودية في المجر اليوم، حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ 91 للمملكة بمقر السفارة في العاصمة المجرية بودابست.

حضر الحفل السفير عبدالخالق بن راشد بن رافعه ومنسوبو السفارة والطلاب والمواطنون المقيمون في المجر.