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سفارة المملكة بالمجر تنظم حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ 91

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محمد بن مسعود - الدمام - أقامت سفارة المملكة العربية في المجر اليوم، حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ 91 للمملكة بمقر السفارة في العاصمة المجرية بودابست.

حضر الحفل السفير عبدالخالق بن راشد بن رافعه ومنسوبو السفارة والطلاب والمواطنون المقيمون في المجر.

سفارة المملكة بالمجر تنظم حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ 91

29 سبتمبر 2021 - 22 صفر 1443 08:31 PM

سفارة المملكة بالمجر تنظم حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ 91
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

أقامت سفارة المملكة العربية السعودية في المجر اليوم، حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ 91 للمملكة بمقر السفارة في العاصمة المجرية بودابست.

حضر الحفل السفير عبدالخالق بن راشد بن رافعه ومنسوبو السفارة والطلاب والمواطنون المقيمون في المجر.

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، سفارة المملكة بالمجر تنظم حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ 91 ،
المصدر : الخليج 365

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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