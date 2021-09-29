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قُتل خمسة إسرائيليين، وأُصيب أكثر من 30 على الأقل، في تصادم حافلة ركاب وشاحنة صغيرة ومركبات خاصة قرب مدينة الجليل.
وأوضحت طواقم طبية إسرائيلية أن الحافلة كانت تقل 40 شخصًا على الأقل، بينهم أطفال، وفقًا لـ"روسيا اليوم".
وبيّنت أن حالة أربعة مصابين على الأقل حرجة، بينما حالة خمسة آخرين خطيرة.
من جانبها، ذكرت مراسلة تلفزيون "آر تي" الروسي أن معظم ضحايا الحادث ينتمون لحركة بني عكيفا الشبابية الصهيونية المتطرفة.
29 سبتمبر 2021 - 22 صفر 1443 08:17 PM
معظم الضحايا ينتمون لحركة صهيونية متطرفةبالصور.. تصادم حافلة بشاحنة يقتل 5 إسرائيليين ويصيب 30
قُتل خمسة إسرائيليين، وأُصيب أكثر من 30 على الأقل، في تصادم حافلة ركاب وشاحنة صغيرة ومركبات خاصة قرب مدينة الجليل.
وأوضحت طواقم طبية إسرائيلية أن الحافلة كانت تقل 40 شخصًا على الأقل، بينهم أطفال، وفقًا لـ"روسيا اليوم".
وبيّنت أن حالة أربعة مصابين على الأقل حرجة، بينما حالة خمسة آخرين خطيرة.
من جانبها، ذكرت مراسلة تلفزيون "آر تي" الروسي أن معظم ضحايا الحادث ينتمون لحركة بني عكيفا الشبابية الصهيونية المتطرفة.
، بالصور.. تصادم حافلة بشاحنة يقتل 5 إسرائيليين ويصيب 30 ،
المصدر : الخليج 365
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