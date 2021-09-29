ماذا يفعل الكفيل في حال رفض مكفوله الخروج النهائي؟.. الجوازات تجيب

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت المديرية العامة للجوازات السعودية، الخطوات التي يجب أن يفعلها صاحب العمل في حال رفض المقيم مغادرة المملكة في المدة المحددة بعد إصدار تأشيرة الخروج النهائي.

وأكدت الجوازات السعودية عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أنه في حال منح المقيم تأشيرة خروج نهائي على صاحب العمل متابعة مغادرة مكفولة.

وأضافت الجوازات السعودية أنه يجب على الكفيل عدم الاكتفاء بمنح التأشيرة فقط وفي حال عدم معرفة مقر للمكفول عليكم إلغاء التأشيرة وتسجيل بلاغ تغيب.

شروط إصدار تأشيرة الخروج النهائي

وأوضحت الجوازات السعودية أنه يمكن إصدار تأشيرة الخروج النهائي من خلال الخدمات الإلكترونية للجوازات بشرط أن يكون متبقيًا في صلاحية جواز المقيم ٦٠ يومًا وأكثر.

واشترطت الجوازات عبر حسابها الرسمي، سداد جميع المخالفات المرورية، وألا توجد مخالفات سابقة لإلغاء التأشيرات لإصدار تأشيرة الخروج النهائي.

وأكدت الجوازات السعودية، عدم إمكانية السماح بتحويل تأشيرة الخروج والعودة إلى خروج نهائي والمستفيد خارج المملكة.

عقوبة عدم الخروج النهائي

وأوضحت الجوازات السعودية عبر حسابها على «تويتر» أنه في حال عدم المغادرة خلال فترة صلاحية التأشيرة ٦٠ يومًا تفرض غرامة ١٠٠٠ ريال، مؤكدة أن سريان هوية مقيم يعد شرطًا عند إلغاء تأشيرة الخروج النهائي.

بينما أكدت الجوازات أن إصدار تأشيرة خروج نهائي لرب الأسرة يشمل التابعين والمرافقين على سجل المستفيد، حتى لو كانوا خارج المملكة.

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