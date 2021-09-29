الإطاحة بمواطن ارتكب 9 حوادث جنائية.. سرق مراكز تجميل نسائية بجدة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، الأربعاء، القبض على مواطن سرق مراكز تجميل نسائية بمحافظة جدة.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة مكة، إن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر، ارتكب 9 حوادث جنائية، تمثلت في تكسير أبواب مراكز تجميل نسائية بمحافظة جدة والاستيلاء على ما في داخلها من مقتنيات ومبالغ مالية.

وأشار متحدث شرطة مكة إلى أنه جرى إيقاف المتهم واتخاذ بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى النيابة العامة.